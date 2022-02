Self love !. Cahier d'exercices pour apprendre à s'aimer

Aimez la femme que vous êtes ! Dans un monde sans cesse en mouvements, où se succèdent défis professionnels et personnels, il n'est pas toujours facile de s'accepter et de faire preuve de compassion envers soi-même - mais Self-love va vous y aider ! Regorgeant d'encouragements et d'outils destinés à favoriser l'introspection, ce cahier s'adresse aux femmes qui veulent acquérir la confiance et l'estime de soi nécessaires pour s'épanouir. Que vous rencontriez des difficultés à accepter votre corps, sortiez d'une relation malsaine ou, simplement, essayiez de mieux vous connaître, ce cahier propose des exercices pour vous aider à vivre une relation plus apaisée avec vous-même.