Vivre sans argent. Les premiers pas vers l'autosuffisance

Vivre sans argent ? C'est possible ! Si vous avez le sentiment de passer votre vie à travailler pour gagner un salaire que vos factures et vos dépenses mensuelles font fondre comme neige au soleil, alors vous n'êtes pas les seuls ! C'est ce que ressentait Björn Duval qui voyait, année après année, son niveau de vie diminuer tandis que son salaire restait le même. En 2010, Björn décide de changer de mode de vie et d'apprendre à se passer d'argent pour assurer ses besoins vitaux. Ses premiers pas vers l'autosuffisance, Björn nous en dévoile toutes les étapes et les techniques dans ce guide pratique richement illustré de photographies, dessins et schémas. Les survivalistes, les écologistes, les décroissants et toutes les personnes qui ne veulent plus dépendre de la société de consommation trouveront dans ce livre les bases indispensables à un projet de vie en autonomie, en ville comme à la campagne : Comment se lancer ? Comment choisir son terrain ? Quel type d'habitat privilégier ? Comment s'approvisionner en eau ? Fabriquer des toilettes sèches ? Pratiquer la permaculture ? Stocker ses aliments ? Produire son énergie ?