Célestine, sur les pas d'Anna Pavlova Tome 2 : La Princesse de Monte-Carlo

La tournée continue ! Après Vichy, direction Monaco où Anna Pavlova doit danser La Mort du cygne dans le tout nouvel Opéra ! En attendant la première, Célestine profite des charmes de Monte-Carlo... qu'est-ce que c'est beau ! Elle hume les embruns à pleins poumons, promène Darling sur la plage... et rencontre ainsi Rosélia, une fillette de son âge aux goûts de princesse. Mais alors qu'un soir, toutes deux s'amusent dans la suite de l'étoile russe, partie faire un tour au Casino, Darling tache malencontreusement le magnifique costume de scène blanc en plumes de cygne... C'est une catastrophe ! Et plus on frotte, pire c'est... Célestine trouvera-t-elle une solution à temps, afin que, le grand soir, Anna puisse éblouir les spectateurs tant par la blancheur que par la grâce ?