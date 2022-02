Aujourd'hui, tout va trop vite... Mais qu'ont-ils, tous ces adultes, à être toujours pressés et à courir partout ? Et s'il fallait s'arrêter un peu pour se recentrer sur les choses qui ont vraiment de l'importance - jouer, faire des câlins ? C'est en croisant la route d'un animal que la famille va se réapproprier la temporalité de sa vie. Il suffit parfois d'une rencontre pour ralentir, regarder autour de soi... et renouer avec la vie douce et le vivant. A partir de 3 ans