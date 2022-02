La mort, les amours finissantes ou impossibles, le désenchantement, la lucidité jusqu'au suicide, le désarroi face à un monde nouveau, les vraies illusions et les fausses réalités... : autant de thèmes graves, essentiels, que la magie de l'écriture d'Adolfo Bioy Casares parvient à empreindre de légèreté et de grâce dans ces dix Nouvelles démesurées, composées en 1986. Adolfo Bioy Casares, qui fut l'ami intime de Jorge Luis Borges, est un maître du fantastique - mais un fantastique qui se mêle insidieusement au quotidien, où il fait régner une singulière ambiguïté, un sentiment de dédoublement et d'étrangeté. Il a aussi l'art suprêmement attachant de maintenir un constant équilibre entre dérision et réflexion désabusée sur la condition humaine. " Chez Bioy Casares, l'imagination va toujours de pair avec une admirable capacité à capter le langage et la mentalité des Argentins au fil du temps. " Paulo A. Paranaguá, Le Monde