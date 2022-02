L'âme des animaux

Un recueil intemporel de témoignages profondément émouvants et réconfortants déjà vendu à plus de 35 000 exemplaires. Si l'on entend par âme la partie incorporelle de l'être, le siège de la sensibilité, de l'entendement et de la volonté, oui, les animaux ont une âme. Si l'on entend par âme le courage, les sentiments élevés, les instincts généreux d'un individu, oui, les animaux ont une âme. Si l'on entend par âme un principe immatériel se séparant du corps à l'heure de la mort, permettant de continuer à vivre dans un autre monde et de se manifester en celui-ci, oui, les animaux ont une âme. Secouant le joug de nos philosophies occidentales, Jean Prieur, se fondant sur la tradition ésotérique universelle et sur mille faits d'observation quotidienne, remet tout en question. Le dossier qu'il présente ici témoigne de la profondeur des relations qui nous unissent à ces compagnons de notre quotidien.