L'armée d'Edward

La plus grande chasse à l'homme de l'histoire commence... Elle pourrait changer le monde. 0 h 30 (heure de New York), localisation non renseignée Au coeur d'une " war room ", des jeunes gens, les yeux rivés sur leurs écrans, organisent une opération inimaginable. 8 h 04, Ubatuba, Brésil Fernando Pereira de Almeida, sénateur et businessman, disparaît mystérieusement alors qu'il prend son bain de mer matinal. 11 heures, Jupiter International Golf Course, Floride Le président des Etats-Unis se volatilise sous les yeux de ses gardes du corps et d'une foule ébahie au départ du trou n°1, comme si le sol s'était ouvert sous ses pieds... Le même jour, vingt personnalités de premier plan - politiciens, hommes et femmes d'affaires, stars du rap ou de la télé - disparaissent subitement et de manière inexpliquée. Qui se cache derrière ces enlèvements ? Quelles sont les revendications de cette secrète " armée d'Edward " ? Et que va-t-il advenir des disparus ?