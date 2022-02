Le rêve de mademoiselle Papillon

Un livre magique et lumineux pour apprendre à croire en ses rêves. Mademoiselle Papillon est une infirmière hors du commun qui veut venir en aide aux enfants dans le besoin. Le soir, dans son lit, elle rêve d'une vaste demeure qu'elle bâtirait pour eux. Chaque nuit, l'image de sa maison devient plus précise, tellement précise qu'elle pourrait presque la toucher du doigt. Parfois, mademoiselle Papillon se sent petite face à l'immensité de son rêve. Mais jamais elle n'abandonne... Après le succès de son roman Mademoiselle Papillon, Alia Cardyn s'adresse aux petits et aux grands enfants. Porté par le trait poétique de Julien Arnal, cet album rend hommage à une femme exceptionnelle, encore trop méconnue, dont le projet, débuté en 1920, a permis de recueillir des milliers d'enfants.