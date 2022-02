Les fantômes de Bruges. Les folles enquêtes de Magritte et Georgette

Le 3e tome des folles enquêtes de Magritte et Georgette : la nouvelle série de cosy mystery à succès de La Bête noire ! Bruges-la-Morte, fantôme de mariée aux dentelles déchirées Le peintre Magritte et sa femme Georgette sont réveillés à la tombée de la nuit par Carmen, la femme de ménage. Elle est dans tous ses états. Pensez donc ! La pauvre, qui travaille aussi pour le comte Rodenbach, est tombée sur son cadavre en prenant son service. Mais, quand le trio déboule chez lui, le corps a disparu ! Leur enquête va les mener à Bruges, la " Venise du Nord ", d'une étrange beauté avec ses canaux sur lesquels glissent de silencieux fantômes... " Bravo Nadine ! Tu nous emmènes baguenauder, comme tu dis, avec tes héros qui nous deviennent de plus en plus proches... " Josiane Balasko