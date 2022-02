Grandir chez les Himbas, un roman d'apprentissage Tulipamwe naît chez les Himbas de Namibie, d'une mère autochtone et d'un père français - un conseiller spécial de la cellule africaine, toujours pressé de retrouver les couloirs du Quai d'Orsay. Tulipamwe grandit sur cette terre qu'elle chérit, mais aussi à Paris, par intermittence, riche de sa double origine. Au fil des années, la question de ses appartenances devient plus complexe et dérangeante. La découverte d'un génocide perpétré dans le Sud-Ouest africain allemand au début du XXe siècle ajoute à sa confusion. Bientôt, cependant, comme pour l'aider à se définir, un projet gouvernemental de barrage est annoncé, qui menace la vie de sa communauté semi-nomade. Teinté de réalisme magique, Les Veilleuses est un roman d'apprentissage, l'histoire d'une adolescente incertaine destinée à devenir une de ces femmes puissantes capables d'assumer une existence hors norme et de porter la voix de tout un peuple.