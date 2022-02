Le retour du parisien. Les Chroniques de Fogas

Gare au Parigot ! Le deuxième tome d'une série événement, au coeur d'un village des Pyrénées françaises. Quand une petite commune entre en ébullition... Depuis le départ de son mari Jacques, Josette s'occupe seule de l'épicerie de Fogas. Et si les habitants de cette petite commune pyrénéenne ont des réclamations à faire sur la fraîcheur de ses baguettes, eh bien qu'ils osent ! Josette tient à son commerce comme à la prunelle de ses yeux. Mais l'arrivée de Fabian, son neveu parisien, va la bouleverser. Propriétaire de la moitié de l'épicerie, le jeune homme a fui la capitale et son travail dans la finance. Plein d'idées et de bonne volonté, il veut tout moderniser. Mal lui en prend ! Un Parisien qui vient tout chambouler à Fogas ? Impensable...