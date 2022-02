Plus heureux que jamais

Etre heureux ne devrait pas être aussi difficile Par l'auteur du best-seller Et ils meurent tous les deux à la fin De mauvais souvenirs vous poursuivent ? Appelez l'Institut Leteo au 1-800-J-OUBLIE pour en savoir plus sur notre procédure révolutionnaire de soulagement de la mémoire ! Lorsque Aaron Soto découvre la technique d'ablation de la mémoire développée par l'Institut Leteo, il n'en croit pas ses yeux (les miracles arrivent rarement au fin fond du Bronx)... Entre le suicide de son père, sa propre tentative, l'infinie tristesse de sa mère et leur vie dans un petit appartement misérable, le jeune homme est tenté par la procédure. Bientôt, plusieurs gouttes d'eau successives font déborder le vase et finissent de le convaincre : s'il veut enfin être heureux, il doit se faire reformater à l'Institut Leteo... Mais le bonheur peut-il vraiment naître de l'oubli ? " Inoubliable ! " Becky Albertalli, autrice de Love, Simon Elu parmi les " cent meilleurs livres YA de tous les temps " par Time Magazine