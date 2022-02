Sois le berger de mes agneaux

" J'ai raconté les grâces reçues tout au long de mes années de noviciat au contact de mes ânesses et de mes chevaux. Je livre ici le récit plus éprouvé, mais également plus approfondi de la suite, où en une année mon troupeau et moi avons tout connu : l'adversité de l'environnement et la félicité d'improbables rencontres, la dureté de l'apprentissage et la légèreté d'épiphanies équestres, la morsure de la mort et l'illumination des naissances nouvelles... J'étais l'ami de mon troupeau. Voici comment, à l'épreuve du temps, du monde et de la mort, je suis devenu son berger". Auprès de ses bêtes, l'expérience d'Alexandre Siniakov a continué de s'enrichir, donnant une nouvelle dimension spirituelle à son récit. Au gré des travaux, des épreuves ou des joies quotidiennes, il poursuit sa réflexion sur le rapport entre l'homme et l'animal, la nature, la hiérarchie, le service, la confiance... Un livre à la fois simple, touchant et lumineux. Né en 1981, Alexandre Siniakov est le recteur du séminaire orthodoxe russe en France. Après avoir grandi dans le Caucase, il a découvert la France où il s'est établi et où il est devenu, au fil des années, une figure de l'orthodoxie et du dialogue entre les chrétiens. Ses ouvrages précédents : Comme l'éclair part de l'Orient (prix du livre de spiritualité La Procure-Panorama 2018) et Détachez-les et amenez-les-moi (prix littéraire de la fondation 30 millions d'amis 2019) lui ont valu le surnom de Petit Prince de la littérature spirituelle.