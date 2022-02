Economie contemporaine DCG 5. 3e édition

Ce manuel traite l'intégralité du programme du diplôme de comptabilité et gestion (DCG). Il prépare à l'épreuve n° 5 - Economie contemporaine. Un édition revue en couleurs et enrichie d'une nouvelle rubrique, en début de chapitre, pour contextualiser les points étudiés. L'objectif de cet ouvrage Tout-en-un est d'apporter à l'étudiant des connaissances et des éléments de réflexion afin : - de le mettre face à des situations économiques réelles - de comprendre les mécanismes de l'économie moderne et de maîtriser aussi bien les faits majeurs que les fondements analytiques - d'être en mesure d'argumenter les réponses aux questions posées à l'examen Chacun des 19 chapitres se divise en : - une contextualisation des points étudiés dans le chapitre - un cours, structuré, problématisé, présentant l'ensemble des concepts utiles pour comprendre les fondamentaux des thématiques étudiées et les enjeux contemporains ; dans le déroulement des cours, des focus apportent des éléments de fond permettant d'aller plus loin dans l'analyse ; - des entraînements de type dissertations courtes, exploitations de documents dans un dossier homogène ou encore questions à réponse courte et leurs corrigés. Cette partie constitue une base de révision et de perfectionnement méthodologique et analytique pour l'examen. Cet ouvrage de référence est une aide précieuse à l'étudiant tout au long de l'année ainsi qu'à l'approche de l'examen. Mais son contenu constitue aussi un prérequis indispensable pour d'autres champs disciplinaires, ainsi que pour bien comprendre les grands débats économiques contemporains. En ligne, un lexique complet des termes utiles et des entraînements complémentaires. L'AUTEUR Rémi Leurion Professeur agrégé de l'université, enseignant en classes préparatoires et membre des commissions des examens d'expertise comptable. Sous la direction d'Alain Burlaud, Professeur émérite du Conservatoire national des arts et métiers. Ancien directeur général de l'INTEC.