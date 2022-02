Anglais des affaires. Licence, master, école de management, DSCG, BULATS, 3e édition

Cet ouvrage est destiné aux étudiants (Master, école de management, DSCG), futurs acteurs économiques ambitionnant de jouer un rôle dans un ordre mondial qui raisonne en termes de blocs commerciaux interculturels et internationaux. Il s'adresse également à ceux déjà engagés dans la vie professionnelle qui entendent parfaire leur maîtrise du vocable propre aux entreprises, banques, administrations, marchés financiers. L'objectif poursuivi est d'approfondir la pratique de l'anglais pour la finance, l'économie, la gestion, le marketing et tous les aspects liés au monde des affaires. - Nouveautés : des exemples types sujets oraux (via QR Code) et des éléments d'argumentation issues desépreuves 2021 du DSCG. - Exercices lexicaux et grammaticaux (niveau B2/C1) à partir des thèmes du monde de l'entreprise et des affaires (création et gestion d'entreprise, gouvernance, mondialisation, etc.) intégralement corrigés. - Textes récents issus de l'actualité économique pour mieux saisir les enjeux et les évolutions du monde économique. - Exercices de compréhension pour s'auto-évaluer et s'autoformer à la lecture en autonomie. - Entraînement à différentes certifications internationales reconnues dans le milieu professionnel (TOEIC, BULATS, etc.) grâce aux fiches de vocabulaire, exercices lexicaux systématiques, entraînements à l'écriture et à la prise de parole.