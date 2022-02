Je deviens sophrologue. C'est décidé, je change de job !

Des doutes ? Des freins à lever ? Des difficultés à passer le cap ? Rien de plus normal lorsqu'il s'agit de faire le grand saut. Grâce au récit de Clémence, une reconvertie heureuse et épanouie, vous découvrirez que changer de voie professionnelle n'est pas insurmontable. Il faut toutefois se poser les bonnes questions et avoir envisagé toutes les réalités du métier de sophrologue. Notre coach professionnelle Nicole intervient dans un second temps pour proposer un accompagnement, des outils et tous les dispositifs recensés à ce jour pour vous aider à franchir cette nouvelle étape de votre vie. Enfin l'ouvrage propose, dans un carnet de 32 pages, un panorama complet des dispositifs et formations existants pour encore plus de praticité et un accompagnement du lecteur jusqu'à son passage à l'action vers sa nouvelle vie professionnelle. Des podcasts accompagnent cet ouvrage où de nombreux témoignages de reconvertis dans le métier qui jouent le rôle d'éclaireurs et délivrent les infos que le futur professionnel doit impérativement connaître pour la réussite de sa transition.