La révolution, une espérance

Le mot révolution, comme l'a bien remarqué Alain Rey, " est devenu très actif dans la mémoire collective des francophones depuis la fin du xviiie siècle " . Yadh Ben Achour examine la révolution tunisienne en la replaçant tout d'abord dans son cadre historique, au regard de la théologie politique islamique classique et sous l'angle de l'anthropologie historique, puis en étudiant l'ambiguïté de son déroulement dans le contexte des récentes révolutions arabes. Yadh Ben Achour est juriste universitaire et professeur spécialisé en droit public interne et international, ainsi que dans la théorie politique islamique. Après la révolution tunisienne, il a été désigné président de la Haute Instance de réalisation des objectifs de la révolution. Actuellement membre du comité des droits de l'homme des Nations unies, il est professeur invité au Collège de France sur la chaire annuelle Mondes francophones (2019-2020), créée en partenariat avec l'Agence universitaire de la Francophonie (AUF).