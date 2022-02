Europe : le mythe comme métaphore

Le mythe est, essentiellement, un déplacement, une métaphore, une traduction, une parole qui signifie " emporté d'un lieu à un autre " . Les mythes sont transformés, altérés, renouvelés pour correspondre aux besoins d'un temps et d'un lieu. Ils restent néanmoins eux-mêmes, n'étant pas créés en tant que fabrications de l'imagination humaine mais comme des manifestations concrètes de certaines intuitions primordiales. Pour inaugurer la chaire annuelle L'invention de l'Europe par les langues et les cultures du Collège de France, créée en partenariat avec le ministère de la Culture, Alberto Manguel analyse dans l'espace et le temps le mythe d'Europe, dont le contenu pourrait constituer la pierre de touche qui donne aux peuples européens une identité commune intuitive. Romancier, essayiste, éditeur, critique littéraire et traducteur de renommée internationale, Alberto Manguel est l'auteur de nombreux ouvrages, notamment Une histoire de la lecture (prix Médicis Essai, 1998). Actuellement directeur du Centre de recherche sur l'histoire de la lecture (Lisbonne), il est également professeur invité au Collège de France pour l'année académique 2021-2022.