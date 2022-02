Ego. Libère-moi

Dans les décombres d'un violent carambolage en plein Paris, la police découvre des morceaux de corps affreusement mutilés. Contrairement à ses collègues, la capitaine Laurence Milhau, chargée de leur identification, doute que ces morts soient liées à un règlement de comptes. Soupçons que confirme l'appel de son ancien patron. Après des mois de silence, le commissaire Franck Somerset refait surface pour lui demander un service : identifier officieusement un jeune inconnu mêlé à la disparition suspecte du fondateur d'une startup nommée EGO. Pourquoi tant de mystère ? Pourrait-il s'agir des cadavres retrouvés dans l'accident ? Pour la capitaine Milhau et le commissaire Somerset, c'est une étrange affaire qui s'annonce, faite de manipulation et de mensonges, de propagande et de vérités alternatives, qui les mettront sur la piste d'une invention tout aussi extraordinaire que dangereuse si elle venait à tomber entre de mauvaises mains...