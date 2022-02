Le culte des chefs. Charisme et pouvoir à l'époque des révolutions

En Europe comme en Amérique, l'expérience révolutionnaire mena souvent au pouvoir suprême de chefs militaires charismatiques. Pascal Paoli, George Washington, Napoléon Bonaparte, Toussaint Louverture, Simon Bolívar suscitèrent tous en leur temps l'enthousiasme des populations, au point de s'imposer à la tête de leurs pays. En faisant résonner ces destins hors du commun, David A. Bell révèle combien sont liées histoire de la démocratie et histoire du charisme politique. Car c'est bien à l'âge des révolutions qu'émergea ce nouveau modèle de chef à la fois admiré et aimé, dont le pouvoir finit pourtant par fouler au pied la démocratie qu'il devait défendre. Renouvelant notre compréhension du mouvement révolutionnaire qui transforma le monde atlantique à la fin du xviiie siècle et au début du xixe, cet essai invite aussi à observer autrement la vie politique de nos sociétés contemporaines, loin d'être affranchies de la figure du chef charismatique. Professeur à l'université de Princeton (USA), David A. Bell est spécialiste de la France des xviiie et xixe siècles. Il a publié de nombreux ouvrages dont The Cult of the Nation in France : Inventing Nationalism, 1680-1800 (Harvard University Press, 2001) ou encore The First Total War : Napoleon's Europe and the Birth of Warfare As We Know It (Houghton Mifflin, 2007 ; trad. fr. Champ Vallon, 2010), qui font aujourd'hui référence.