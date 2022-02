Emmanuel d'Astier, la conversion d'un résistant

Journaliste issu de l'aristocratie catholique et conservatrice, sympathisant de l'Action française, auteur dans les années 1930 d'articles antisémites et antirépublicains, Emmanuel d'Astier de La Vigerie, dit d'Astier (1900-1969), fonde en 1940 l'une des premières organisations de résistance à l'occupation nazie. Á l'avant-garde de l'antivichysme sous l'Occupation, figure de l'aile gauche radicale de la Résistance, il poursuit après la Libération une carrière parlementaire placée sous le signe du compagnonnage de route avec le parti communiste. Comment expliquer la métamorphose politique de cet ancien maurassien devenu gaulliste, puis antigaulliste, avant de s'allier au parti de la classe ouvrière ? Pour résoudre l'énigme que pose ce parcours singulier, Aurélien Raynaud entre dans la fabrique sociale d'Emmanuel d'Astier. Entre temps long biographique et temps court de l'expérience, il ouvre la boîte noire de cet engagement résistant, interrogeant les multiples façons dont histoires individuelles et histoires collectives se percutent.