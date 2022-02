Le grand livre de l'alimentation. La bible indispensable pour faire rimer plaisir de manger avec désir de santé !

Le livre de référence pour prendre soin de sa santé et de celle de toute la famille ! Manger sain, varié et équilibré devrait être facile et spontané. Pourtant, une personne sur deux est en surpoids, une sur trois présente au moins une carence nutritionnelle et une sur quatre souffre d'un excès de mauvais cholestérol... Soumis à des informations contradictoires, nombreux sont ceux qui manquent de repères et ne savent plus quoi manger ! Cet ouvrage pratique et exhaustif répond à toutes les questions que vous vous posez : Quel est l'intérêt nutritionnel de chaque famille d'aliments ? Doit-on en bannir certaines de notre alimentation ? Comment distinguer le vrai du faux parmi la masse d'informations disponibles ? Comment bien se nourrir à chaque âge de la vie, en fonction de ses besoins nutritionnels ? Quelle alimentation privilégier en cas de problèmes de santé ? Grâce à ce livre de référence, vous adopterez les bonnes pratiques pour préserver votre capital santé et retrouver le plaisir de manger sain, sans culpabilité. Vous y trouverez également : Des FAQ et des rubriques " Vrai/Faux " pour faire le point. Des fiches et des conseils pratiques à suivre au quotidien. Une boîte à outils riche en conseils nutritionnels. Un glossaire pour mieux comprendre les termes médicaux.