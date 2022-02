Comment ranger sa chambre en 7 jours seulement

Colette et Mo sont comme beaucoup d'enfants : ils adorent jouer et détestent ranger. Seulement, quand passe le petit bonhomme, pas question de lui désobéir. Alors, Colette et Mo s'organisent : lundi, tri ; mardi, bagarre ; mercredi, formule magique pour rétrécir puis regrandir ; jeudi, tout flanquer par la fenêtre ; et ainsi de suite jusqu'à dimanche... jour de repos pour le petit bonhomme du rangement !