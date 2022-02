On dit bonjour !

Lapin se réveille, il pousse la tête dehors et dit : " Bonjour soleil, bonjour mon arbre préféré. Vous avez bien dormi ? ". Le soleil et l'arbre ne répondent pas, c'est normal, ils ne parlent pas. Plus loin, sur la route, Lapin croise Ours et Coccinelle, et il dit " Bonjour ! ". Ours et Coccinelle ne répondent pas. Ils ne parlent pas ! ? Mais... ce n'est pas possible ça !