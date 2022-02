Dagfrid : A poils

Embarquer sur la mer déchaînée, ça ne nous fait pas peur, à nous, les Vikings. Enfin, en général, parce que chez moi, entre mon père malade en bateau et mon frère à qui ma mère interdit à peu près tout, on ne voyage pas beaucoup. Alors quand j'ai appris que ma cousine Helda allait se marier, j'ai hurlé de joie. Un mariage viking, c'est déjà quelque chose. Mais en plus, comme c'est la fille de mon oncle Erik, on va tous aller au Groenland !