Les sales gosses

"Et si on devenait des sales gosses ? " C'est Delphine, ma soeur, qui a eu l'idée. Histoire de voir si nos parents nous aimaient vraiment. Les parents disent toujours qu'ils aiment leurs enfants, quoi qu'ils puissent faire. Mais si on devenait vraiment insupportables ? Avec les conseils de Jimmy, la légende du sale gosse depuis la maternelle, on a très vite fait des progrès. Mais personne ne pouvait se douter que les choses iraient aussi loin.