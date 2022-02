La fille qui parlait ours

A douze ans, Yanka est plus grande et plus forte que tous les autres enfants du village, du moins en apparence. Trouvée devant une grotte d'ours quand elle était bébé, elle s'est toujours demandé d'où elle venait. A cette question, elle n'a eu pour toute réponse que des contes et des légendes. Mais à présent Yanka veut savoir qui elle est vraiment. Et elle part en forêt pour mener son enquête. C'est le début d'un voyage extraordinaire, bien au-delà de tout ce qu'elle aurait pu imaginer : des rivières de glace et des montagnes de feu, des animaux malicieux et des loups affamés, des histoires magiques et des aventures en cascade.