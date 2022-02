L'enfant invisible

Ce matin-là, il faisait vraiment chaud dans la cour de l'école. Organiser une balle aux prisonniers n'était pas la meilleure des idées. Ernest n'est pas un enfant qu'on remarque beaucoup. Ce matin-là, la maîtresse avait décidé d'organiser une balle aux prisonniers. Les chefs d'équipe choisissaient leurs joueurs et Ernest attendait d'être appelé. A l'école, quand on choisissait les joueurs pour la balle aux prisonniers, les chefs d'équipe avaient oublié de l'appeler. A la boulangerie, les clients étaient passés devant lui dans la queue. Même chez lui, sa mère ne s'était pas aperçue qu'il était là : ce jour-là, Ernest avait vraiment eu l'impression de ne pas exister. "On dirait que je suis invisible", avait-il pensé en s'endormant. Mais le matin, quelque chose d'incroyable, de vraiment incroyable était arrivé...