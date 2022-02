Pierre rouge plume noire - Une histoire de Hai Long Tun / Edition spéciale (Noir & Blanc)

La gigantesque armée de l'empereur Ming assiège la forteresse du roi Yang. Toute la population du royaume a trouvé refuge derrière les hautes murailles de la ville et les soldats royaux sont prêts à lutter jusqu'à la mort pour défendre la cité et ses occupants. Mais le courage ne suffit pas toujours... L'adaptation d'une fable sur la guerre commanditée par une province chinoise à Thierry Robin, un passionné du monde asiatique et de la Chine depuis près de 35 ans ! Un plaidoyer humaniste et pacifiste, à l'instar des convictions de Thierry Robin, qui en profite pour déployer son talent graphique avec superbe.