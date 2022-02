Menji Tome 1 : Menji et le serpent-dragon

Sur l'archipel de Rodaho, une croyance veut que tous les dix siècles, l'oeuf d'une créature mythique aux pouvoirs légendaires, le Serpent-Dragon, éclot et choisit pour maître le premier sur qui ses yeux se posent. Renard, le sournois maître ninja, compte bien être celui-là ! Pour cela, il a besoin de son apprenti, le chat Menji, mais, trouillard et peu dégourdi, Menji est incapable de remplir sa mission ! Furieux, Renard part à la recherche de l'oeuf sans prévenir Menji qui, accompagné de son ami Xilti et de Nara, continue sa mission.