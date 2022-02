Le Lion de Judah - Tome 3

Alors que l'origine des mystérieux liens entre Naïsha et Wallace est révélée, ce dernier découvre le tombeau de l'apôtre Mathias dans la région du Rift. Acculé par le gouvernement et par Naïsha, et loin d'avoir trouvé le trésor espéré, Wallace met néanmoins la main sur la bague du lion de Judah, un artefact aux pouvoirs insoupçonnés... Pendant ce temps, le maître sorcier, qui semble posséder l'esprit de Naïsha, est bien décidé à se débarrasser d'elle et de Wallace dont le destin semble lié.