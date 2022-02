Le Génie des alpages L'intégrale 2

Deuxième intégrale de la série du génial F'murr, ce volume regroupe les tomes 4 à 6. Les aventures du troupeau de moutons le plus fou de l'histoire, de son berger et de son chien atteignent un premier sommet. Ce volume propose un cahier graphique avec de nombreux inédits pour chacun des trois albums regroupés ici, F'murr ayant désormais mis au point une méthode de travail à la fois rigoureuse, très exigeante et permettant à son génie de s'exprimer à merveille — fascinant de bout en bout.