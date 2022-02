A pleines mains

Du haut de sa jeune trentaine, Pablo a tout du parfait loser. Il vit une histoire d'amour parfaite avec Gudrun, mais le hic, c'est qu'elle n'est qu'un fantasme, qui se vit " à pleines mains ". Côté business, ça ne va pas fort non plus, son sex-shop fait faillite et il est obligé de rentrer chez ses parents. Pour lui faire plaisir son père a réinstallé sa chambre d'adolescent. Et là surprise ! Sa chambre est comme un voyage dans le temps et recrée les conditions de ses fantasmes adolescents. Il a trouvé ce qu'il va faire : sauver les gens qui rêvent de retrouver de tels lieux et renouer avec leurs rêves les plus inavouables. Il va les leur fabriquer. Avec son pote Emile...