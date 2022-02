Entretiens sur l'Eglise

Trois théologiens d'exception se rencontrent et échangent. Avec gravité mais aussi avec gaîté. Une fête de l'esprit pour les croyants et les incroyants : l'intelligence de la transcendance à l'oeuvre. Eblouissant, nourrissant. 1985, le jeune Angelo Scola, qui sera un jour patriarche de Venise, archevêque de Milan, cardinal, s'entretient avec deux théologiens de renom, Henri de Lubac et Hans Urs von Balthasar, eux-mêmes futurs cardinaux. Ce sont des théologiens dominant le siècle qui se rencontrent. Le travail de Balthasar est alors sans équivalent quand l'oeuvre de Lubac, réhabilitée après des années de silence, accède enfin à une reconnaissance plus que méritée. Scola, qui rénovera à son tour la pensée de l'Eglise, les réunit et les interroge. Il en résulte l'évènement éditorial que constitue le présent volume. Pour la première fois, et en français, il donne à lire la restitution inédite et complète de ce dialogue d'une hauteur telle que l'époque n'en connaît plus guère, tant il allie science et élégance, rigueur et liberté, profondeur et simplicité. Un document d'une facture exceptionnelle offrant un témoignage clé sur la réception de Vatican II et l'état de l'Eglise par des figures majeures du xxe siècle.