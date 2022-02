Source de nombreux fantasmes sur l'Evangile, qui fut véritablement Marie Madeleine, la prostituée aimée de Jésus ? En quoi incarne-t-elle la révolution de la condition féminine que porte le Nouveau Testament ? Quelle est son actualité ? Une nouvelle collection qui nous fait entrer en dialogue avec un personnage de la Bible. La relation entre Jésus de Nazareth et Marie Madeleine a laissé prospérer bien des mythes et nourri bien des débats. Or, cette femme singulière est d'abord une personne si vivante auprès du Christ que son cheminement en devient essentiel pour les chrétiens. C'est à ce paradoxe de l'intimité avec le Verbe incarné que s'attelle, avec pédagogie, Chantal Reynier décryptant l'énigme Marie de Magdala telle qu'elle se présente dans l'Evangile, puis dans sa réception par la culture occidentale, de la peinture au cinéma, en passant par la littérature. La grande aventure du Livre des livres est d'abord celle des femmes et des hommes qui en animent la trame, en déroulent le fil et l'incarnent. Ces protagonistes majeurs de la Révélation sont ainsi devenus des figures éminentes de notre culture. La collection " Personnages de la Bible " nous fait partir à leur découverte et à leur rencontre.