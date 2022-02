Le handicap au fond du cartable

Généraliste, Armelle Brière-Savard est aussi le médecin d'un centre pour enfants handicapés. Dans ce livre superbe, qui est aussi un appel à la compassion, elle nous raconte comment ce sont ses patients qui lui ont réappris la joie et l'espérance. Plus qu'un témoignage, un enseignement de vie. Médecin dans un établissement scolaire pour jeunes en situation de handicap moteur, Armelle Brière-Savard se fait le témoin du parcours de ses patients. De la joie de vivre de Jérôme, des espoirs de Salma à la volonté de fer de Camille, mais aussi des moments de désespérance aux coups durs confiés dans le bureau du médecin, ce livre reflète nos questionnements profonds sur la différence, la fragilité et la souffrance. Un bon soignant serait-il dépourvu de sensibilité, retranché derrière sa blouse blanche ? Il s'agit au contraire pour lui de reconnaître au patient toute son humanité, accomplissant alors un geste double sans le savoir : il donne et il reçoit. Engagée dans son métier comme dans la vie, Armelle Brière-Savard a voulu rendre hommage aux patients et aux membres de leur famille. A ses yeux, ce sont tous des héros. Or il n'est pas de héros sans récit. Un récit à leur image. Plus qu'un témoignage, un enseignement de vie.