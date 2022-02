Conversations avec le Président sur les Dieux, la France et la République

Quel rapport Emmanuel Macron entretient-il avec les religions, les spiritualités et le christianisme en particulier ? L'enquête originale et fouillée d'un journaliste politique pour comprendre les enjeux sociétaux et les non-dits symboliques de l'élection présidentielle de 2022. Cela a été dit, répété : Emmanuel Macron a une sensibilité au fait religieux et a eu un parcours chrétien. Cette expérience n'a puqu' imprégner sa pensée et donc sa politique. Dans le même temps, la fonction de président de la République, où s'applique la séparation des Eglises et de l'Etat, l'oblige à la réserve et la neutralité. Ce paradoxe de l'homme qui pense, ressent, croit peut-être, et d'une fonction impartiale et dépassionnée qu'il habite est au coeur de cette enquête sans précédent. Samuel Pruvot vient livrer une analyse fouillée du rapport d'Emmanuel Macron à la question religieuse en France dans son ensemble, sans occulter l'Islam et le judaïsme. Macron a-t-il une vision régalienne du fait spirituel ? Parvient-il à apaiser les craintes des croyants en ce qui concerne les questions bioéthiques ? Fait-il montre d'une stratégie inclusive ? Comment appréhende-t-il la question de l'intégrisme, dont l'islamisme ? Vous trouverez réponse à toutes ces questions dans l'ouvrage de Samuel Pruvot, fruit de rencontres avec le chef de l'Etat. Une enquête rigoureuse sur un sujet dont aucun candidat à la présidentielle de 2022 ne pourra faire l'impasse. (135 x 210, 240 p.)