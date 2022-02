J'habite une famille

Au 2, rue Papillon, ma famille est minuscule : juste ma mère, mon grand frère Jojo et moi. Au 108 bis rue Zéboulon, ma famille est un peu plus serrée dans l'appartement. Là, il y a mon papa et sa femme Prudence. Il y a aussi les deux filles que ma belle-mère a adoptées loin d'ici : Romi et Nell. Ma famille, c'est aussi ma marraine et sa copine. Et si on compte en plus le voisin, monsieur Zéphyr, qui me récupère à l'école quand maman est en retard et Simona, trois maisons plus loin, qui fait les meilleures gaufres à la cacahuète du monde, alors... dans ma famille, on est beaucoup !