Edgar est un matou pelé et maigrichon. Il vit en solitaire au fond de l'impasse du Cornichon tordu. Si Edgar joue au fier, il trouve rarement de quoi se remplir le ventre. Mais cela ne saurait durer car lorsqu'il rencontre Angus, un rat crado et pas jojo qui rêve de devenir roi, il découvre le pouvoir magistofique des mots ! Et si la lecture pouvait changer la vie ?