La maison hantée de Nino et Zoé

Zoé, 10 ans, et Nino, 8 ans, emménagent dans une maison étrange, dans un village étrange, encore plus étrange... Avec eux, le lecteur va vivre 5 histoires pleines de suspense et de surnaturel. Un piano qui joue tout seul la nuit, une poupée qui se met à bouger, un puits à souhait au fond duquel apparaît un visage, un cimetière lugubre, ou encore un monstre inquiétant qui rôde dans les rues... Pas de panique : il doit bien y avoir une explication derrière chaque mystère ! Les cinq histoires de ce recueil : Le piano - Le bazar - La poupée - Le puits - La tombe