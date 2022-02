Picota, Picota

Une poule sur un mur, qui picote du pain dur, Picoti ! Picota ! pond un oeuf et puis ... s'en va ! Mais qu'y a-t-il donc, au juste, dans ce drôle d'oeuf tout bariolé et très dur que la poule a laissé sur le mur ? A chaque double page, apparaît un personnage qui enrichit la comptine si bien connue de tous, en jouant avec elle. Un récit original, amusant et fantaisiste qui ne manquera pas de donner envie de chanter !