Savez-vous planter les choux ? A la mode, à la mode, Savez-vous planter les choux ? A la mode de chez nous. Mais... savez-vous croquer les choux ? On les croque avec les dents, à la mode à la mode, on les croque avec les dents, à la mode de chez nous. A chaque double page, apparaît un personnage qui enrichit la comptine si bien connue de tous, en jouant avec elle. Un récit original, amusant et fantaisiste qui ne manquera pas de donner envie de chanter !