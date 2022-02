Terreur dans la brume

Charlène est tout sauf ravie de passer deux jours chez les Hécate : depuis leur rencontre, ce couple sinistre accapare le temps et l'attention de ses parents. Mais le pire, ce sont leurs enfants, les jumeaux Hécate. Charlène ne s'entend pas du tout avec eux, Sîn et Séléné sont vraiment trop inquiétants. De plus, elle découvre qu'elle dormira dans une cabane au fond de la forêt avec eux. Charlène comprend vite qu'il y a autre chose derrière ce week-end " entre amis ". Une chose terrible qui a un rapport avec la pleine lune, et avec la brume qui recouvre la forêt...