999 Tétards

Quelle drôle d'aventure en vert et blanc ! Maman et Papa Grenouille viennent de donner naissance à 999 petits, minuscules mais pleins d'énergie. Dans leur mare, les frères et soeurs sont bientôt si serrés que la famille décide de déménager. S'en suit une étonnante promenade, jusqu'à une mare bien plus spacieuse... où il fera bon vivre. Sur la liste de l'Education nationale.