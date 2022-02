Le Yoga des émotions. 5 séances complètes pour aider les petits à vivre avec toutes leurs émotions

Pour aider les plus jeunes à faire ami-ami avec leurs émotions, rien de mieux que le yoga ! A chaque humeur du jour, il y a une séance qui correspond : quand on est angoissé. e, calme, en colère, excité. e ou fatigué. e. Les enfants sont accompagnés pour mieux appréhender leurs émotions, positives comme négatives : de quoi prendre conscience de son corps et appréhender ses sentiments et ses émotions... pour mieux vivre avec !