Stigma. Odyssée Sporale

Frona (humaine), Atta (extraterrestre) et Senso (robot), travaillent pour LE CENTRE, un organisme interplanétaire de recherches médicales. Lors d'une mission, ils surprennent un groupe d'éco-terroristes, qui essaie de les tuer. Leur vaisseau gravement endommagé, les trois amis doivent se poser sur la planète Orchinae pour y trouver de l'aide. Mais à peine sont-ils recueillis par les locaux que les éco-terroristes débarquent à leur tour et qu'une épidémie mortelle se déclenche. D'où vient cette maladie ? Comment sauver la population d'Orchinae ? Et que veulent réellement ces terroristes ?