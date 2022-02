La Forêt. Une enquête buissonière

Alors qu'elle quitte la capitale pour retourner vivre dans la région de son enfance, l'autrice débute une enquête sur un milieu bien particulier, la fôret. Au fil des recherches et entretiens avec les acteurs économiques et sociaux du secteur (chasseurs, gardes forestiers, exploitants, scientifiques...), elle prend conscience que la réalité est assez éloignée de l'image d'Epinal qu'on en a souvent en tant que citadin. Ses pérégrinations en forêt sont autant d'occasions de se reconnecter à la nature, la faune, la flore et de pratiquer le dessin sur le vif, l'affut, l'aquarelle. Elle fera également la connaissance d'autres habitants des lisières de nos villes, les gitans. Au rythme des saisons et de son fils qui grandit peu à peu, Claire Braud partage sa quête d'un rapprochement avec "mère nature", que la pandémie actuelle a réveillé chez nombre de nos concitoyens. Entre enquête et introspection.