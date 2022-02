Les organisations internationales. Entre intégration et différenciation, 3e édition

Depuis deux siècles, les organisations internationales incarnent les espoirs et les déceptions de la coopération internationale. L'augmentation de leur nombre et l'extension de leurs compétences sont spectaculaires (ONU, Unesco, OMS, OMC, OIT, etc.). Le phénomène est devenu un fait politique et social majeur des relations internationales contemporaines. Tantôt il témoigne du rapprochement des acteurs internationaux, tantôt il révèle toutes les différences qui les séparent. L'un ne va pas sans l'autre. C'est le paradoxe des organisations internationales : contribuer au bien commun tout en servant les intérêts particuliers. Ce livre, sans équivalent en langue française, fait le choix d'une approche globale. Au-delà des trajectoires singulières des organisations internationales, il en saisit le mouvement général et propose une nouvelle manière de lire la transformation des relations internationales.