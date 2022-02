Vous avez dit, Monsieur le Président ?. Ces petites phrases qui ont fait basculer l'histoire politique

Cet ouvrage s'adresse à tous ceux qui s'intéressent à la politique et plus particulièrement aux "saillies" des hommes et femmes politiques, surtout à l'ère des réseaux sociaux où tout ce qu'ils disent est examiné à la loupe. De tout temps et plus encore à l'heure des réseaux sociaux, les "petites phrases" des hommes politiques ont été commentées, décortiquées ou critiquées dans un sens comme dans l'autre. Elles en disent long cependant sur ceux qui nous gouvernent. Cet essai se propose de reprendre les citations de certains de nos présidents de la Cinquième République en les recontextualisant. Le texte, rédigé par un auteur devenu entre-temps présentateur du JT de Paris Ile de France (quotidien), sera illustré pour chacune d'entre elles par un dessin de Chaunu, spécialiste de la caricature politique. A la faveur des prochaines élections présidentielles, les auteurs nous donnent un éclairage intéressant sur nos présidents et ces phrases qui nous dévoilent des aspects peut-être méconnus de leur personnalité.