La promesse démocratique. Place aux citoyens !

Un monde s'invente sous nos yeux qui semble nous échapper. Qu'il s'agisse du climat, de la globalisation, de la crise sanitaire ou du numérique, ces questions nouvelles suscitent une défiance inédite envers les systèmes démocratiques dont on trouve les échos dans les records d'abstention, la crise des Gilets Jaunes et les manifestations contre le passe sanitaire. Les modèles forgés au fil des quatre derniers siècles semblent épuisés. La voie d'un dépassement existe pourtant, nous n'avons même jamais été aussi proches de réaliser la promesse démocratique d'une émancipation individuelle et collective et d'une maîtrise de nos vies et notre avenir. En partant du constat qu'il y a un écart manifeste entre les discours propagés sur le retrait des citoyens de tous les espaces politiques et le fait que, sur le terrain, les Français n'ont presque jamais fait autant de politique, cet ouvrage présente un tout autre visage des citoyens, esquissant une façon différente de gouverner nos sociétés. Un ouvrage à la fois sans concession sur le diagnostic mais aussi très optimiste sur la possibilité d'inventer une issue et porteur d'espoir.